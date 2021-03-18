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Merkez Bankası rezervleri 91.61 milyar dolar oldu

18.03.2021 - 15:03
Merkez Bankası rezervleri 91.61 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 51 milyon dolar azalarak 91 milyar 612 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 12 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 583 milyon dolar azalışla 52 milyar 664 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mart'ta 53 milyar 247 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 532 milyon dolar artarak 38 milyar 416 milyon dolardan 38 milyar 948 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 51 milyon dolar azalarak 91 milyar 663 milyon dolardan 91 milyar 612 milyon dolara geriledi.


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