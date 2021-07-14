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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

14.07.2021 - 14:00 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19 seviyesinde sabit bıraktı. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyordu.

Merkez Bankasından toplantı sonrası yapılan açıklama şöyle:

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın  hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomiler  kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir  performans sergilemektedir. Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia  fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve  taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve  tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yükselen küresel  enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar  üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

Yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. İkinci çeyrekte,  salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı  olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü  korumaktadır. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması  salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin  canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle  sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Ticari krediler ılımlı bir seyir  izlemektedir. Son dönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak  artış gösteren bireysel kredi kullanımında ise, alınan makroihtiyati  tedbirlerin etkileri izlenecektir. Olumlu dış talep koşulları ve  uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif  etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki  kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri  kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.

Son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki  artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz  kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek  oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama  davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam  etmektedir. Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç  talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmektedir. Enflasyon ve  enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar  para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar  vermiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları  kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe  işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine  ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza  edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam  edilecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki  düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış  eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi  yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu  etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının  sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin  oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede  almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde  yayımlanacaktır.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi  yıl sonu için yüzde 15,64, 12 ay sonrası için yüzde 12,62 ve 24  ay sonrası için yüzde 10,43 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 12,2, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını  yıllık %17,53 olarak açıkladı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.


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