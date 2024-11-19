Merkez Bankası duyurdu! Yeni paralar tedavüle çıktı

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Merkez Bankası yeni 50 ve 5 TL'lerin bugünden itibaren piyasaya sürülerek tedavüle verildiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı kaldı.



Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edileceği duyuruldu.