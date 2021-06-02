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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

02.06.2021 - 15:05
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı | Ekonomi Haberleri

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve  kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla bir videokonferans gerçekleştirdi.

Başkanın Yatırımcı toplantısında yaptığı açıklamalarda öne çıkan mesajlar şöyle:

1. 2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme ve büyümenin bileşenleri Nisan Enflasyon Raporumuzdaki görünümle uyumlu gerçekleşti. İktisadi  faaliyet güçlü ve trendinin üzerindeki seyrini sürdürdü.

2. Halihazırda ihracattaki güçlü artış eğiliminin, altın ithalatındaki  belirgin gerilemenin ve bireysel kredilerdeki yavaşlamanın dış dengede beklenen iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz.

3. Son dönemde aşılamaya dair olumlu gelişmeler, turizm başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen sektörlerde iktisadi faaliyetin normale dönmesine ve cari dengedeki süregelen iyileşmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

4. Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve  kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor.

5. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde  oluşturulmaya devam edeceğiz.

6. Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonunda, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı düşünülüyor. Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır.

7. "Para ve Kur Politikası" Metnini 2021 yılında uygulayacağımız politikalar ve iletişim stratejisi açısından bir yol haritası olarak görüyoruz. Yılın ilk iki çeyreğinde olduğu gibi bundan sonra söz  konusu yol haritasına sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Önümüzdeki dönemde  para ve kur politikaları, bu metinde belirtilen esaslara göre uygulanacaktır.

8. Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini  koruyacağız. Bu çerçevenin, aktarım mekanizmasını güçlendirdiğine ve para politikası duruşu iletişiminin daha sade ve net şekilde kurulmasına  imkân verdiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, bir hafta vadeli repo faiz oranı, temel politika aracımız olmaya devam edecektir.

9. Kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içinde, enflasyon başta olmak üzere tüm makroekonomik veri akışını göz önünde bulundurarak, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde almaya devam edeceğiz.

10. Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor. Merkez Bankası kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır.


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