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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan faiz mesajı

29.03.2021 - 09:22
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan faiz mesajı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bloomberg'e özel bir röportaj verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu,  başkanlığında ilk faiz kararının verileceği Nisan ayında veya sonraki  aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK)  toplantılarında “hemen faiz indirileceği önyargısını” doğru  bulmadığını belirtti.

Bloomberg’in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kavcıoğlu, “Nisan  veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek  şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” değerlendirmesini  yaptı.

“Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası  anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde  almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, “Bu çerçevede  şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de  gözlemleyeceğiz” diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI %5 ENFLASYON HEDEFİNE SIKI SIKIYA BAĞLI"

Göreve geldikten sonra ilk kez bir söyleşi veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi.     Kavcıoğlu’nun TCMB Başkanlığına atanmasından hemen önce Naci Ağbal  başkanlığındaki Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilerin  üzerinde artırmış, Ağbal’ın görevden alınmasıyla para politikasında da  ani bir değişiklik olacağı beklentileri ortaya çıkmıştı. Bu durum, Türk Lirasında sert satışlara yol açarken, yatırımcılarda ortodoks  olmayan politikalara dönüleceği endişeleri gündeme gelmişti.

"TCMB PARA POLİTİKASI ARAÇLARINI BAĞIMSIZ ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıklıkla dünyadaki birçok  merkez bankacısının aksine yüksek enflasyonun sebebi olarak yüksek  faizi gördüğünü dile getiriyor. Erdoğan iki yıl gibi kısa bir süre  içinde üç TCMB başkanını görevden aldı.

Bu görevden almalar sonrasında piyasaları TCMB’nin araç  bağımsızlığının olduğuna nasıl ikna edeceği sorusuna Kavcıoğlu,  “Merkez Bankasına enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki  araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verilmiştir.

Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon  görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para  politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde  kullanmaya devam edecektir” yanıtını verdi.

"PARA POLİTİKASINDA BENZER ÜLKELERİN REEL GETİRİLERİNİ DE DİKKATE ALACAĞIZ"

Ağbal göreve geldiği Kasım ayında agresif sıkılaşma döngüsünün  startını verene kadar yatırımcılar, TCMB’ye sıkılaştırmaya son vermek  için çabuk davrandığı ve risklere karşı adım atmakta çok yavaş kaldığı  eleştirilerini yöneltiyorlardı.

Kavcıoğlu prensip olarak da etik olarak da daha önceki kararlar  hakkında yorum yapmayı doğru bulmadığını belirtti.

Kavcıoğlu, “Hükümet ile belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon  hedefine sıkı sıkı bağlıyız ve bunun sürdürülebilir büyüme için de ne  kadar önemli olduğunun farkındayım. Para politikası duruşunu  belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel  sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin  portföy tercihlerini de dikkate alacağız” sözlerini kullandı.


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