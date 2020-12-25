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Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon mesajı

25.12.2020 - 11:47
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon mesajı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Ağbal, "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir.

TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak.

Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır.

Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar.

Ekonomimiz son çeyrekte, 3. çeyrekte oluşan güçlü momentumu, ivmeyi sürdürmektedir. Üretim, tüketim ve yatırımda güçlü ivme devam etmektedir.

Son çeyreğe ilişkin göstergeler, ekonomik faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir.

 


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