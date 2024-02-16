Merkez Bankası anket sonuçlarını açıkladı... Enflasyon beklentileri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası tarafından yapılan 2024 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 6 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 30,00 –34,99 aralığında, yüzde 59,99 olasılıkla yüzde 35,00 –39,99 aralığında, yüzde 16,76 olasılıkla ise yüzde 40,00 -44,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 30,00 –34,99 aralığında, yüzde 66,67’sinin beklentilerinin yüzde 35,00 –39,99 aralığında, yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 40,00 –44,99 aralığında olduğu gözleniyor.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00 –20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00 –30,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 -20,99 aralığında, yüzde 46,67‘sinin beklentilerinin yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 21,67‘sinin beklentilerinin yüzde 26,00 –30,99 aralığında olduğu gözleniyor.

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FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisibiröncekianketdöneminde40,00TL iken, bu anket döneminde 40,02TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 40,64 TL iken, bu anket döneminde 41,15TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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