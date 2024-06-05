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Merkez Bankası açıkladı: FAST'te güvenli ödeme tutarı 2 milyon lira oldu

05.06.2024 - 09:14 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası açıkladı: FAST'te güvenli ödeme tutarı 2 milyon lira oldu | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisine İlişkin Basın Duyurusu yayımladı. Onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi devreye alındı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır. Servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecektir.

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FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlamaktadır. Bu hizmet ile, ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti edilmektedir. FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dâhilinde kullanılabilecektir.

Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi’nin de FAST Sisteminin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülmektedir.


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