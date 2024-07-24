Merkez Bankası açıkladı! Anlaşma sonlandırıldı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası açıkladı! Anlaşma sonlandırıldı
Merkez Bankası "2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır" açıklamasını yaptı.
Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirmektedir.
Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır.
Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar ABD doları karşılığı iyileşme sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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