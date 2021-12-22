Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, 1 Aralık tarihli doğrudan müdahalesi ile 844 milyon dolar sattığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 844 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.

Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

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