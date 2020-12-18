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Mercedes F1 Takımı'nın 3'te 1 hissesi satıldı

18.12.2020 - 15:20
Mercedes F1 Takımı'nın 3'te 1 hissesi satıldı | Ekonomi Haberleri

Ineos şirketi, Formula 1'de son 7 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes'in üçte bir hissesini satın aldı.

Büyük Britanyalı Jim Ratcliffe'in sahibi olduğu ve kimya endüstrisinde faaliyet gösteren Ineos, 2020 sezonu başında sponsorluk anlaşması gerçekleştirdiği takımla arasındaki iş birliğini ileri bir boyuta taşıdı.

Mercedes F1 Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre hisseler, Daimler Grubu, Toto Wolff ve Ineos şirketi arasında üç eşit parçaya bölündü.

Açıklamada ayrıca Toto Wolff'un, takım direktörü ve üst yönetici görevlerini 3 yıl daha sürdüreceği de belirtildi.

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