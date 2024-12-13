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Meclis’e TOGG ile geldi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#TOGG#TBMM
Meclis’e TOGG ile geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 04:00

Meclis Genel Kurulu’nda dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmeleri yapıldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Meclis’e makam aracı olarak kullandığı 0015 Plakalı yerli araç TOGG ile geldi.

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu’ndaki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Ergene Nehri ve Marmara Denizi’nden aldığını söylediği su örnekleriyle kürsüye çıkarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u eleştirdi. Kurum’un Aygün’ü itmesiyle Meclis’te nabız yükseldi.

Meclis’e TOGG ile geldi

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#Mehmet Fatih Kacır#TOGG#TBMM

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