Meclis’e TOGG ile geldi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Meclis’e makam aracı olarak kullandığı 0015 Plakalı yerli araç TOGG ile geldi.

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu’ndaki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Ergene Nehri ve Marmara Denizi’nden aldığını söylediği su örnekleriyle kürsüye çıkarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u eleştirdi. Kurum’un Aygün’ü itmesiyle Meclis’te nabız yükseldi.