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McKinsey'den işten çıkarma kararı

Güncelleme Tarihi:

#Mckinsey#Çin#İşten Çıkarma
McKinseyden işten çıkarma kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 08:21

Danışmanlık şirketi McKinsey Çin'de yüzlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

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Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD merkezli danışmanlık firması McKinsey, Çin'deki işgücünün yaklaşık üçte birine denk gelen 500 kişiyi işten çıkarıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde, şirketin ülkede iş yapmanın getirdiği güvenlik risklerini azaltmak için Çin birimini küresel operasyonlarından ayırdığı belirtildi.

Haberde, McKinsey'nin Hong Kong ve Tayvan da dahil olmak üzere Büyük Çin'deki işgücünü son iki yılda yüzlerce çalışan azalttığı belirtildi.

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#Mckinsey#Çin#İşten Çıkarma

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