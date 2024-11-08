MB Başkanı Karahan: Yıl sonu enflasyonu yüzde 44 olarak tahmin ediyoruz

Haberin Devamı

Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan "Enflasyonun 2024 yıl sonunda %44,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %38,0). Enflasyonun 2025 yıl sonunda %21,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %14,0). Enflasyonun 2026 yıl sonunda %12,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %9,0). Enflasyonun orta vadede %5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

MB Başkanı Karahan'ın açıklamaları şöyle:

Dezenflasyon süreci devam ediyor. Makroekonomik göstergeler de dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerliyor. İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonu destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Cari işlemler açığında düşüş sürüyor. Enflasyonun ana eğilimi öngörülerimizden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz. Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Küresel merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor. Talepteki dengelenme süreci devam ediyor. Büyümedeki talep kompozisyonu daha dengeli bir görünüm sergiledi. Üçüncü çeyreğe ilişkin mevcut veriler yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Arz göstergeleri, iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ediyor. Çıktı açığı üçüncü çeyrekte gerilemeyi sürdürdü. Çıktı açığında gerilemenin yılın son çeyreğinde de devam ettiğini değerlendiriyoruz. Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengelenme sürecektir. Cari dengedeki olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz.

Haberin Devamı

"KİRA DIŞINDAKİ FİYAT ARTIŞLARI KADEMELİ OLARAK GÜÇ KAYBEDİYOR"

Enflasyon beklentilerinde iyileşme kademeli olarak devam ediyor. Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüşün sürdüğünü görüyoruz. Enflasyonun ana eğilimdeki iyileşme temel malların öncülüğünde devam ediyor. Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kamemler hizmet enflasyonunu yukarı çekiyor. Hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkili oldu. Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybetmektedir. Sanayi sektöründe firmaların fiyatlama davranışları iyileşiyor. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ediyor. Talep koşullarındaki zayıflamayla fiyat artışının genele yayılımı azalıyor. Analizler çıktı açığının düşüş eğilimini sürdürmesiyle önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının yayılımının daha da güç kaybedebileceğine işaret ediyor. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin hızı arzu ettiğimiz gibi değil.

Haberin Devamı

"LİKİDİTE KOŞULLARINI YAKINDAN İZLİYORUZ"



Sıkı parasal duruşun beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Sıkı para politikası duruşumuzla beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Sıkı parasal duruş makroihtiyati adımlarla destekleniyor. Likidite koşullarını yakından izliyoruz. Araç setimizi etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz mevduat faizlerinin TL'ye geçişi ve tasarrufları destekleyici seviyelerde kalmasını sağlayacak. Tüketici kredileri ılımlı şekilde büyüyor. Ticari kredi artışında büyüme sınırların altında devam ediyor. TL varlıklara olan ilgi ve güvenin arttığını görüyoruz. TL mevduat payı artarken, KKM payı geriliyor. KKM bakiyesinin azalması TL mevduat payını artırarak, parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyor ve TCMB bilançosu üzerindeki riskleri azaltıyor. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte sermaye girişleri yavaşladı, önümüzdeki dönemde sermaye girişleri jeopotilik gelişmelere bağlı oynaklık gösterebilir. Sıkı para politikası duruşumuz rezervlere olumlu yansıyor. Risk primi ılımlı seyrini sürdürdü. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışları dış finansman görünümünü destekledi.

Haberin Devamı

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Enflasyonun 2024 yıl sonunda %44,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %38,0). Enflasyonun 2025 yıl sonunda %21,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %14,0). Enflasyonun 2026 yıl sonunda %12,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %9,0). Enflasyonun orta vadede %5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, TL'de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek. Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz. Bu süreçte finansal koşullardaki sıkılıkla beraber talep koşulları enflasyondaki düşüşe desteğini sürdürecek. Hizmet enflasyondaki katılığın zayıflamasıyla enflasyonun ana eğilimindeki gerileme 2025 yılında da devam edecek, para ve maliye politikalarının artan eş güdümü de bu sürece katkı sağlayacak. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

Haberin Devamı

SORU CEVAP KISMI

Karahan: Enflasyonda üst bant olan 42'ye yıl sonunda gelmeyi düşünüyorduk, en kötü ihtimalle, mevcut durumda baktığımızda buraya Ocak ayında ulaşacağız, ama bizim hedefimiz orta nokta, 38'e de Mart ayında ulaşacağımızı değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde politika faizinin ve makroihtiyati düzenlemelerin optimal bileşimi dikkate alınarak enflasyonu patikamızla uyumlu bir şekilde düşürecek sıkılığı sağlayacağız. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe bağlı olarak indirim döngüsü başladığında bile sıkı duruşumuzu koruyacağımızı ifade etmek istiyorum. Talepte dengelenmeyi devam ettirecek finansal sıkılığı sağlayacak, yine TL'yi destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz. Üst banttan fonlama nasıl bir faiz artışı değilse, alt banttan fonlama da kesinlikle faiz indirimi olarak algılanmamalı, para politikasının temel aracı haftalık repo faiz oranıdır.