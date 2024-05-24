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MB Başkanı Karahan: Geldiğimiz noktada dezenflasyonun eşiğindeyiz

24.05.2024 - 15:08 | Son Güncelleme :
MB Başkanı Karahan: Geldiğimiz noktada dezenflasyonun eşiğindeyiz | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda “Albaraka İslami Finans Zirvesi”nde konuştu. Karahan "Geldiğimiz noktada dezenflasyonun eşiğindeyiz. Tahmin patikamızda yaz aylarından itibaren yıllık enflasyonun hızlıca gerileyeceği, süreklilik kazanacağını öngörmekteyiz" dedi.

MB Başkanı Karahan'ın açıklamaları şöyle: 

Manşet enflasyonun Mayıs ayında tepe noktasına ulaşacağını, sonrasında belirgin düşüşe geçeceğini belirtmiştik. Geldiğimiz noktada dezenflasyonun eşiğindeyiz. Tahmin patikamızda yaz aylarından itibaren yıllık enflasyonun hızlıca gerileyeceği, süreklilik kazanacağını öngörmekteyiz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde seviyesi yüksek olmakla birlikte bir zayıflama görmekten memnunuz. Dezenflasyon sürecinde belirgin düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahminlere yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

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Maliye politikalarının dezenflasyon sürecini destekleyeceğini düşünüyoruz. Dezenflasyon için gerekli kararlılığı sürdürmeye devam edeceğiz. İstikrarlı ve kaynakları itibarıyla sürdürülebilir büyüme fiyat istikrarıyla sağlanabilir. Öngörülebilirliğin arttığı ortamda düşen risk primi sayesinde büyüme için finansal kaynaklar da düşünülecektir. TL cinsi varlıklara artan talep ile TL'de istikrarlı süreç olacaktır.

Türkiye'de katılım finansın daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması için özel öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Katılım finans sektörünün güçlü altyapıya kavuşması azami önemlidir.


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