Karahan: Enflasyon tahminlerimizin üzerinde | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Yıl sonu enflasyon beklentilerinin halen tahminlerimizin üzerinde olduğunu görmekteyiz" edi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, açıkladıkları tahminlerle güncel enflasyon oranlarının uyuşmadığını ve enflasyonun tahminlerin üzerinde olduğunu açıkladı.

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