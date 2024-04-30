Karahan: Enflasyon tahminlerimizin üzerinde | Ekonomi Haberleri

Karahan: Enflasyon tahminlerimizin üzerinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, açıkladıkları tahminlerle güncel enflasyon oranlarının uyuşmadığını ve enflasyonun tahminlerin üzerinde olduğunu açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Yıl sonu enflasyon beklentilerinin halen tahminlerimizin üzerinde olduğunu görmekteyiz" edi.
Karahan "Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşumuzu koruduğumuzun altını çizmek isterim" ifadesini kullandı.
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