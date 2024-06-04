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MB Başkanı Karahan: Enflasyon görünümünde bozulmaya imkan vermeyeceğiz

04.06.2024 - 16:29 | Son Güncelleme :
MB Başkanı Karahan: Enflasyon görünümünde bozulmaya imkan vermeyeceğiz | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yaptı. Karahan "Yılın ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını ve cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyon görünümünde bozulmaya imkan vermeyeceğiz" dedi.

Karahan'ın açıklamaları şöyle:

Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha temkinli şekilde faiz indirimlerine gidecekleri yönündeki beklentiler güçlendi. Yılın ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını ve cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını ve cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyon görünümünde bozulmaya imkan vermeyeceğiz. Başta kırmızı et olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış lokanta-otel fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Kartla yapılan harcamaların artış oranında belirgin bir yavaşlama görüyoruz. Arz koşulları talep koşullarına kıyasla daha ılımlı bir seyir izliyor. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlıyor. İç talep ve üretime ilişkin görünüm, toplam talep koşullarının enflasyonist bir düzeyde seyrettiğine işaret ediyor. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde toplam ticari kredi büyümesinde bir dengeleme bekleniyor. Dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışlarının yavaşlaması bekleniyor. Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, stabilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.


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