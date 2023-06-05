Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Mayıs'ta enflasyon yüzde 39,59 oldu. Böylece enflasyon 17 ayın dip seviyesine yerleşmiş oldu.

Enflasyonda düşüş Mayıs ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs'ta enflasyon oranının yüzde 39,59 olduğunu açıkladı.



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %47,70, AYLIK %3,60 OLDU



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.



YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %40,76, AYLIK %0,65 ARTTI



Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,80 artış gösterdi.



SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %42,34 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %56,84, imalatta %42,34, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,53 ve su temininde %66,27 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %35,82, dayanıklı tüketim malında %49,10, dayanıksız tüketim malında %64,92, enerjide %9,62 ve sermaye malında %49,97 artış olarak gerçekleşti.



SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %1,26 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,66 artış, imalatta %1,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,36 azalış ve su temininde %0,71 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,06 artış, dayanıklı tüketim malında %2,57 artış, dayanıksız tüketim malında %2,57 artış, enerjide %6,67 azalış ve sermaye malında %3,09 artış olarak gerçekleşti.



YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %15,39 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %98,13, içecekler %92,97, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %91,82 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 22 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



Aylık en yüksek azalış; %8,60 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %7,36 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %0,05 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %6,19, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %3,72, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %3,67 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



Etiketler