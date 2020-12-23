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Marmarabirlik'ten 25 milyon dolarlık ihracat

23.12.2020 - 16:10
Marmarabirlik'ten 25 milyon dolarlık ihracat | Ekonomi Haberleri

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), bu yıl 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Güney Kore, İrlanda, Liberya ve Gabon'a da ihracat gerçekleştirildi. Birliğin bu yıl yaptığı ihracat, geçen yıla göre yüzde 25 artarak 25 milyon dolara çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ihracatta gelecekle ilgili hedeflerinin büyük olduğunu belirtti.

Rekabet gücünü, satış ve karlılığı artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Asa, şunları kaydetti: "Bayilik yapılanmasının olmadığı ülkelere yapılan ihraç kayıtlı satışlarla birlikte 58 ülkeye 9 bin ton olarak gerçekleştirildi. İhracat yaptığı ülke sayısını her geçen yıl artıran Marmarabirlik, zeytin ve zeytinyağı ihracatında ülkeye önemli döviz girdisi sağlıyor. Pandemi nedeniyle birçok sektörde ihracat rakamlarında düşüş yaşanırken Marmarabirlik, bu dönemde ihracatını artırmayı başardı. İhracattan elde edeceğimiz gelirle ortaklarımıza daha fazla destek sağlamayı hedefliyoruz."

"MARMARABİRLİK, DIŞ PAZARDA ÖNEMLİ BİR OYUNCU HALİNE GELDİ"

Asa, Avrupa merkezli kurulacak yapılanma ile birlikte tüketici taleplerini hızlı bir şekilde karşılamayı hedeflediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Son yıllarda ihracat yaptığımız ülkelerde Marmarabirlik, etkin dışı pazarda da tercih edilen bir marka haline geldi. İhracat rakamlarının 9 bin tonlara ulaşması, bunun en güzel göstergesi. Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen 2023 vizyonu eylem planı kapsamında, 10 bin ton ihracat ve 30 milyon dolar ciro hedefine çok yaklaştık. Marmarabirlik, dış pazarda önemli bir oyuncu haline geldi."


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