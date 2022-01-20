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Marketlere cezanın gerekçesi açıklandı

20.01.2022 - 09:37
Marketlere cezanın gerekçesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurulu, 5 zincir markete verilen toplam 2.7 milyar liralık idari para cezasının gerekçeli kararını açıkladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; kararda 5 zincir marketin topla-dağıt özelliği sergileyen kartel niteliğinde anlaşma sağladıklarına kanaat getirilmesine karşın elde edilen satış gelirinin cirolarının küçük bir kısmını kapsadığı gerekçesiyle hafifletici unsur olarak ele alınıp, idari para cezasının marketlerin yıllık gayri safi gelirinin yüzde 2’si ile yüzde 4’ü arasında verildiği kaydedildi.

26 TESPİT ELE ALINDI

Kararda, 5 zincir marketin birbirleri ile mesajlaşarak satış fiyatlarının belirlenmesi ve bilgi alışverişinden doğan ihlallere ilişkin 26 tespite yer verildi. Buna göre marketler tarafından idari para cezasına ilişkin yapılan savunmada, 26 tespitte ele alınan davranışların topla-dağıt gibi kartele işaret etmediği belirtilerek, yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi olarak sınıflandırılabileceği ya da bilgi değişiminin söz konusu olabileceği ifade edildi.

Rekabet Kurumu aralarında A101, BİM, CarrefourSA, Migros’un da bulunduğu toplam 29 teşebbüs ve bir derneğe soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada, BİM’e 958 milyon lira, CarrefourSA’ya 142 milyon lira, Migros’a 517 milyon lira ve A-101’e 646 milyon lira olmak üzere toplamda 2.7 milyar lira idari para cezası verilmişti.


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