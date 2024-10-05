Mark Zuckerberg, Bill Gates ve Warren Buffett... İşte milyarderleri başarıya ulaştıran ortak özellik

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ABD'li yatırım devi Berkshire Hathaway'in 94 yaşındaki başkanı ve CEO'su Buffett'ın net serveti 146 milyar dolar, Microsoft'un 68 yaşındaki kurucu ortağı Gates'in net serveti 161 milyar dolar, eski Facebook olan Meta'nın 40 yaşındaki kurucu ortağı ve CEO'su Mark Zuckerberg'in net serveti ise 200 milyar dolar.

Bu 3 iş insanının milyarder olmaları ve dünyanın en zengin 10 insanı arasında yer almaları dışında bir ortak noktaları daha var. Buffett, Gates ve Zuckerberg de hepsi ailelerinin ortanca çocukları.

'ORTANCA ÇOCUKLAR İYİ BİR MÜZAKERECİ OLUYOR'

Kişilik üzerine çalışan bazı uzmanlar ortanca çocukların karakterlerinin en büyük ve en küçük kardeşler arasında kalmışlık hissi ile şekillendiğini ifade ediyor. Bu durum ise daha fazla isyankarlığa ve daha az mükemmeliyetçiliğe yol açabiliyor .

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Peki, orta çocuk olmak Buffett, Gates ve Zuckerberg'in iş ve özel yaşamlarındaki başarılarına nasıl katkıda bulundu?

Entrepreneur'de yer alan habere göre, yüksek başarı gösteren kişilerle çalışma konusunda uzmanlaşmış, Teksas merkezli lisanslı psikolog Dr. Brittany McGeehan, orta yaştaki çocukların genellikle iş hayatında başarılı olmak için daha uygun olduklarını belirtiyor.

McGeehan, orta çocukların büyük ve küçük kardeşler arasında genellikle barış elçileri olduğunu ifade ederek "Bu yüzden kesinlikle harika müzakere becerilerine sahiptirler ve genellikle bir odayı okuyabilir ve odanın sakinleşmesi için neye ihtiyacı olduğunu görebilirler." dedi.

McGeehan, barışı sağlama becerisi sergileyen orta çocukların akışa uyma ve dengeyi korumak için ihtiyaç duydukları şekilde ortaya çıkma" eğiliminde olduklarını ekledi.

Uzmanlar, küçüklükten gelen bu iyi müzakerecilik yeteneğinin ortanca çocukları iş toplantılarında, risk çözümlerinde veya projelerde başarılı olmalarını sağladığını belirtiyor.