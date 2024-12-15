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Mango’nun kurucusu kazada öldü

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#Mango#İsak Andiç Ermay#Kaza
Mango’nun kurucusu kazada öldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 04:00

İspanya’nın önemli tekstil firmalarından Mango’nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay dağ gezisinde geçirdiği bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.

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İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya’ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona’da sürdüren İsak Andiç’in Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek öldüğü bildirildi. Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olan Andiç, 1979 yılında girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparak, 1984’te Mango firmasını kurmuştu. Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4.5 milyar Euro’luk servetiyle İspanya’nın en zengin 5’inci işinsanı olarak gösterilmişti. Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği de X hesabından Andiç’in ölümüne ilişkin taziyelerini iletti.

 

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#Mango#İsak Andiç Ermay#Kaza

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