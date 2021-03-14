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Makine ihracatı 3 milyar doları geçti

14.03.2021 - 15:01
Makine ihracatı 3 milyar doları geçti | Ekonomi Haberleri

Makine İhracatçıları Birliği, yılın ilk 2 ayında yapılan toplam makine ihracatının 3 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, ihracatının yarıdan fazlasını AB'ye gerçekleştiren Türk makine sektörü, koronavirüs kısıtlamalarının ilk çeyrekte de devam ettiği birçok ülkede ihracatını artırdı. İhracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artan sektör, ilk 2 ay sonunda 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ikinci çeyrekte büyük artışlar yaşanacağını belirterek, "2020'nin ilk 2 ayında imza attığımız yüzde 5 ihracat artışının üzerine bu yıl ilave 7,4 puan daha koymayı başardık. Salgındaki ilk dalga sebebiyle geçen yıl yüzde 28 düşüş yaşadığımız ikinci çeyrek, bu yıl ihracatta sıçrama ayları olacak. Aşı çalışmalarının devam ettiği Avrupa'da açılmaların başlaması ve geçen yılın baz etkisiyle birlikte nisan ve mayıs aylarında yüzde 100'e varan artışlar yaşanacak." ifadelerini kullandı.

"AB'Lİ ÜRETİCİLERİN 2021'DE DE GÖZÜ KULAĞI TÜRKİYE'NİN MAKİNECİLERİNDE OLACAK"

AB'li üreticilerin son birkaç ayda önemli bir sipariş yoğunluğu oluşturduğunu aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi AB'nin önde gelen ülkelerine makine ihracatımız son çeyrekte sıra dışı bir yükselişe geçti. Bu ülkelerde ihracat artışımız sadece aralık ayında yüzde 20 ila yüzde 50 arasında gerçekleşti. AB'li üreticilerin 2021'de de gözü kulağı Türkiye'nin makinecilerinde olacaktır. Yılın ilk ayında AB'nin en büyük üreticilerinde yüzde 20'lere ulaşan ihracat artışımız, oluşturduğumuz memnuniyetin ve bize olan ilginin sürdüğünün bir göstergesidir.

Dünyanın durma noktasına geldiği geçen sene Türkiye'de 577 milyar TL makine teçhizat yatırımı yapıldı ve bunun yüzde 36'ya denk gelen 210 milyar TL kadarı yılın son 3 ayında gerçekleşti. Son çeyrekte bir önceki yıla göre yaşanan yüzde 38,7'lik artışın bir önemi de 2019 son çeyreğindeki yüzde 13 artışın üzerine eklenmesi ve baz etkisi içermemesiydi. Salgına rağmen makine ve teçhizat yatırımlarının son sürat devam etmesinin birkaç sebebi var. Öncelikle Türkiye, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı bu süreçte dış ticaretten daha fazla pay almak istiyor. Yurt içinde üretimi artırma isteğinin yanında sürdürülebilirlik uyumu, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi zorunluluklar da üretim tesislerinin tevsi modernizasyonunu gerekli kılıyor. Yatırım teşvik belgelerinin de katkısıyla yatırımlardaki artışın bu yıl da süreceğini öngörüyoruz. Fakat bu yatırımlar için makine ithalatına harcanan para, mineral yakıt ve yağ ithalatı için harcanan paraya yaklaştı. Ekonomimize büyük külfet getiren bu duruma karşı, kalite ve performansın sigortası olan teknik mevzuat ve gümrük muayeneleri ile piyasa denetim ve gözetim mekanizmalarının tavizsiz ve en yaygın biçimde uygulanması gerekiyor."

"YERLİ MAKİNEYİ ÖNCELEYEN TEDBİRLER, ÖZELLİKLE TEŞVİK SİSTEMİNDE ACİL HALE GELMİŞTİR"

Kutlu Karavelioğlu, geçen yıl ithal edilen 28,4 milyar dolarlık makinenin 14,8 milyar dolarlık kısmının yatırım teşvikleriyle geldiğini belirterek, son çeyrekte yüzde 27,3 artan ithalat tutarının 6,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Karavelioğlu, "Makine dış ticaret açığımızın yeniden 10 milyar doların üzerine çıktığı bir yıldan sonra ithalattaki artış trendinin bu yıl da devam ettiğini ve ocak ayında yüzde 12,6 artış daha yaşandığını görüyoruz. İthalatımız ihracatımızdan fazla artmayı sürdürürse sektör telafi edilemez hasarlar alacaktır. Yerli makineyi önceleyen tedbirler, özellikle teşvik sisteminde acil hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Makinenin, raftan teslim edilmeyen ve büyük oranda sipariş üzerine üretimi yapılan bir ürün olduğu için imalatçıların son durumunu güncel anketlerle de ölçmeye çalıştıklarını aktaran Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Görüştüğümüz firmaların yüzde 40'ı salgına rağmen 2020 cirolarının yarıdan fazlasının ihracat kaynaklı olduğunu, firmaların yüzde 70'i ise geçen yılı ciro artışı ile kapattıklarını ifade ettiler. Makine imalatçılarımız, salgın sürecinde Avrupalı KOBİ'lerin tamamlayamadığı işlerin üstesinden kolayca geldi. Konfor hissine kapılmak için henüz erken olmakla birlikte şu anda her dört firmadan üçünün elinde ikinci çeyreği de geçirecek iş var görünüyor. Siparişleri normal düzeyine dönen firmaların oranı yüzde 50'yi buldu, bunların kapasite kullanım oranları yüzde 80'e yaklaşıyor. Sektör, 2021'e moralli başladı. Kurdaki hareketlilik, likidite problemi ve seyahat engelleri gibi konular kontrol altına alındığında çok daha rekabetçi hale geleceğiz."


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