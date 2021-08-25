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Mahkemeden Opet kararı! Geri ödeme yapılacak

25.08.2021 - 09:39
Mahkemeden Opet kararı! Geri ödeme yapılacak | Ekonomi Haberleri

Mahkeme, Opet'in ödediği 325.4 milyon TL cezanın iptaline ve şirkete geri ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, akaryakıt dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren Opet'e Rekabet Kurulu tarafından verilen ve şirket tarafından ödenen 325.4 milyon lira para cezasının şirkete geri ödenmesine karar verdi.

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Sermayesinin yüzde 40'ı Tüpraş'a ait olan Opet'in dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre mahkeme ödenen cezanın yasal faiziyle birlikte şirkete ödenmesine karar verdi. Karar temyize götürülebilecek.


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