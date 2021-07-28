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Madencilik sektöründen 2,8 milyar dolarlık ihracat

28.07.2021 - 15:36
Madencilik sektöründen 2,8 milyar dolarlık ihracat | Ekonomi Haberleri

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Kaya, madencilik sektörünün 2021 yılının ilk yarısında yaptığı ihracatla Türkiye'ye 2,8 milyar dolar kazandırdığını ifade etti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Sürdürülebilir madencilik" mottosu ve "İnadına üretim, inadına ihracat" sloganıyla üretmeyi ve ihraç etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'nin petrolünün "madenler" olduğunu vurgulayan Kaya, "Dünyadaki 90 çeşit madenin 77'si ülkemizde bulunuyor. Dünya metal maden rezervlerinin yüzde 0,4'üne, endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2,5'ine, kömür rezervlerinin yüzde 1'ine ve jeotermal potansiyelinin yüzde 0,8'ine sahibiz." ifadelerini kullandı.

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Kaya, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen 2020'de ülkeye 4,3 milyar dolar döviz kazandırdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracatımız 1 milyar 849 milyon dolar iken, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 52'lik artışla 2 milyar 817 milyon dolara çıktı. Bu artış, metalik cevherler ve doğal taş ihracatımızda meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. 2020 yılının ilk yarısında ihracatımız neredeyse durma noktasına gelmişti ancak tüm dünyada normalleşme sürecinin başlamasıyla ihracatımız yakalamış olduğu artış trendine geri döndü."

İsteyene işlenmiş ürün, isteyene blok mermer sattıklarını ifade eden Kaya, doğal taşta 2021 yılı sonu için belirledikleri 2 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

SEKTÖRÜN İHTİYACI NİTELİKLİ MÜHENDİSLER

Türkiye'nin, maden sektöründe rekabet gücünü artırıp madenlerden aldığı verimi yükseltebilmesi için iyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyacı olduğunu belirten Mevlüt Kaya, bu amaçla da Maden Sektör Kurulu olarak Yükseköğretim Kurulu ile protokol imzaladıklarını ve öğrencilere burs verdiklerini ifade etti.

Kaya, gençlerin sektör adına en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olacaklarını, bunun madencilikteki reform hareketini hızlandıracağını belirtti.

Dünya madencilik sektörünün 20 milyar dolarlık bir pazar olduğuna dikkati çeken Kaya, Türkiye'nin bu pazardaki payını artırmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

 


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