×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Macron: AB-Kanada ticaret anlaşmasının onaylanacağına inanıyorum

Güncelleme Tarihi:

#CETA#Kanada#Fransa
Macron: AB-Kanada ticaret anlaşmasının onaylanacağına inanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 09:39

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Kanada-AB ticaret anlaşmasının 'çok iyi bir anlaşma' olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'ya yaptığı ziyarette, yaklaşık 10 yıl önce imzalanan Kanada-AB serbest ticaret anlaşmasının "çok iyi bir anlaşma" olduğunu ve sonunda AB ülkeleri tarafından kabul edileceğini söyledi.

Macron "AB-Kanada Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın sonunda AB ve Fransa tarafından onaylanacağından eminim" dedi.

Anlaşma, Fransız Senatosu'nun reddetmesinin ardından altı ay önce tartışmalara yol açtı. Ancak bu oylamanın, Kanada-AB Ticaret Anlaşması'nın (CETA) geçici uygulanması üzerinde hiçbir etkisi yok.

Fransa Cumhurbaşkanı AFP'ye, "Eğer bugün birileri CETA'ya karşı çıkıyorsa, bunun nedeni bir daha kimseyle ticaret anlaşması yapmak istememeleridir, çünkü bu mümkün olan en iyi standardı temsil ediyor . Gerçek şu ki rakamlar bunun çok iyi bir anlaşma olduğunu gösteriyor." dedi.

Haberin Devamı

Avrupa Birliği ile Kanada arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 98'inde gümrük vergilerini kaldıran CETA, özellikle Fransız sığır yetiştiricileri tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

21 Eylül 2017'de Avrupa düzeyinde geçici olarak yürürlüğe giren bu ticaret anlaşmasını henüz 10 Avrupa ülkesi onaylamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CETA#Kanada#Fransa

BAKMADAN GEÇME!