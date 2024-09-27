Macron: AB-Kanada ticaret anlaşmasının onaylanacağına inanıyorum

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'ya yaptığı ziyarette, yaklaşık 10 yıl önce imzalanan Kanada-AB serbest ticaret anlaşmasının "çok iyi bir anlaşma" olduğunu ve sonunda AB ülkeleri tarafından kabul edileceğini söyledi.

Macron "AB-Kanada Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın sonunda AB ve Fransa tarafından onaylanacağından eminim" dedi.

Anlaşma, Fransız Senatosu'nun reddetmesinin ardından altı ay önce tartışmalara yol açtı. Ancak bu oylamanın, Kanada-AB Ticaret Anlaşması'nın (CETA) geçici uygulanması üzerinde hiçbir etkisi yok.

Fransa Cumhurbaşkanı AFP'ye, "Eğer bugün birileri CETA'ya karşı çıkıyorsa, bunun nedeni bir daha kimseyle ticaret anlaşması yapmak istememeleridir, çünkü bu mümkün olan en iyi standardı temsil ediyor . Gerçek şu ki rakamlar bunun çok iyi bir anlaşma olduğunu gösteriyor." dedi.

Haberin Devamı

Avrupa Birliği ile Kanada arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 98'inde gümrük vergilerini kaldıran CETA, özellikle Fransız sığır yetiştiricileri tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

21 Eylül 2017'de Avrupa düzeyinde geçici olarak yürürlüğe giren bu ticaret anlaşmasını henüz 10 Avrupa ülkesi onaylamadı.