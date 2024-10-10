Lüks devi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'un serveti bir günde eridi

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Fransız Bernard Arnault'un serveti son haftalarda milyarlarca dolar azaldı. Bünyesinde Louis Vuitton, Tag Heuer, Dior gibi markaları da bulunduran lüks tüketim ürünleri devi LVMH'nin CEO'su, dünyanın en zengin insanları arasında beşinci sıraya düştüğü için hafif sancılı bir yıl geçirdi. Ancak bu düşüş kısa sürdü. Birkaç hafta önce Çin yeni bir teşvik önlemleri dalgası duyurduğunda, Arnault Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde dördüncü sıraya yükseldi.

Fortune haberine göre bu hafta, Fransız zenginin serveti bir günde 13 milyar dolar eridi. Bu sefer, Çin'in toparlanma planına gelen yetersiz tepkiler ve Çin'in açıkladığı teşvikler hakkında detay vermemesi moda devi LVMH'nin hisselerini çarşamba günü yüzde 7 düşürdü. Ayrıca Çin'deki lüks tüketim mallarına olan talebin azalması da hisseleri düşürdü.

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Geçtiğimiz ayın sonlarında duyurulduğunda, Çin'in teşvik planı ülkenin borsa ve emlak sektörüne yardım da dahil olmak üzere bir dizi önlemi içerecek şekilde ayarlanmıştı. Ancak bu çabalara ilişkin takip eden ayrıntılar yetersizdi ve bu hafta bir satış dalgasına yol açtı.

Lüks tüketim malları etkilenen tek sektör olmadı. Örneğin, emtia hisseleri de yatırımcıların Çin'in ekonomisine yönelik planlarından ne bekleyeceklerinden emin olmamaları nedeniyle düşüş yaşadı.

LÜKS SEKTÖRÜ İÇİN ÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Çin, lüks sektörü için en kritik pazarlardan biri. Bain & Co.'ya göre, ülke hala salgının tüketici talebi üzerindeki etkisinden kurtulmak için mücadele ederken, 2023'te küresel lüks tüketim ürünleri pazarına %16 katkıda bulundu. Seyahat ederken yurtdışında alışveriş yapan Çinlilerin dinamiklerinde başka değişiklikler de oldu.

Ancak ülkenin yıllar içindeki yavaş canlanması, lüks sektörüne genel olarak zarar verdi. Bu, LVMH'ye ve sonuç olarak Arnault'un kişisel servetine yansıdı.

2024'ün ilk yarısında LVMH'nin geliri %1 düşerek 42 milyar avroya geriledi ve en çok şarap ve içki segmenti zarar gördü. Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana %9 düştü.

Lüks danışmanlık firması Ortelli&Co'nun yönetici ortağı Mario Ortelli, Fortune'a "Çinli tüketicilerin harcamaları lüks markalar için gerçekten ibreyi hareket ettiriyor. Çin tüketici güveni daha iyi bir ekonomik ortamın desteğiyle iyileşirse, Çin teşvikinin açıklandığı haftada gördüğümüz gibi lüks hisse senedi fiyatlarında başka bir büyük sıçrama olacağını varsaymak adil olur." dedi.

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Asya (Japonya hariç), LVMH'nin 2023 satışlarının %31'ini oluşturdu ve Çin bunun önemli bir parçasıydı. Arnault'un serveti uzun zamandır yaklaşık %48'ine sahip olduğu Fransız holdingine bağlı. Lüksün en büyük ismi ve Avrupa'nın en değerli şirketlerinden biri.

Arnault'un serveti, Cuma günü itibarıyla hala 191 milyar dolar değerinde. LVMH ise son birkaç haftada kayak ceketi üreticisi Moncler'e yatırım, Fransız ünlü dergisi Paris Match'i satın alma ve Formula 1 ile 10 yıllık sponsorluk gibi yüksek profilli anlaşmalar yaptı. Ayrıca bugün Çin'in açıkladığı 71 milyar dolarlık yeni takas tesisi paketi hisseler için yeni bir umut oldu.