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Londra’da 100 yönetici ile görüştü

09.02.2022 - 09:33
Londra’da 100 yönetici ile görüştü | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da 100’e yakın üst düzey yönetici ile görüştü.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Nebati 7-8 Şubat tarihleri arasında Londra’da temaslarda bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Nebati’nin Londra’da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği belirtilerek, “Toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10’dan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100’e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi” denildi.

ENFLASYON GEÇİCİ

Açıklamada, toplantılara yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterildiği kaydedilerek, “Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Buna ek olarak Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye’nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğu ile gerek bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan ve önemli bir potansiyel barındıran gelişmekte olan yıldız bir ülke olduğu toplantılarda vurgulandı. Ayrıca, döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkemizdeki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi. Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda hem fikir kalındı” denildi.


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