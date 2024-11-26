Lojistikte yurtdışı atağı

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Diğer taraftan şirket ABD, Hindistan, Romanya ve Polonya’dan sonra Mısır’da da lojistik şirketi kurdu. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, “Arkas Lojistik Mısır şirketini kurduk. Hem Türkiye ile Mısır hem de ABD ve Hindistan ile Mısır hattında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” dedi. Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez ise, “Lojistik grubu olarak 2023 ve 2024’te önemli yatırımlar yaptık. 2025 bu yatırımların karşılığını almaya başlayacağımız yıl olacak. Arkas Rail ile demiryolu taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz” diye konuştu.