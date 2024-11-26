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Lojistikte yurtdışı atağı

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#Onur Göçmez#Lojistik#Arkas
Lojistikte yurtdışı atağı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 04:00

Arkas Lojistik Grubu yurtiçi ve yurtdışında kurduğu yeni şirketlerle büyümesini sürdürdüğünü açıkladı. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025’te Arkas Rail halen devam eden yurtiçi demiryolu hizmetlerini 5 lokomotifi ile güçlendirecek. Arkas Heavy de rüzgar türbini taşımaları ve kurulumuna yönelik müşterilerine hizmet vermeye başlayacak.

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Diğer taraftan şirket ABD, Hindistan, Romanya ve Polonya’dan sonra Mısır’da da lojistik şirketi kurdu. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, “Arkas Lojistik Mısır şirketini kurduk. Hem Türkiye ile Mısır hem de ABD ve Hindistan ile Mısır hattında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” dedi. Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez ise, “Lojistik grubu olarak 2023 ve 2024’te önemli yatırımlar yaptık. 2025 bu yatırımların karşılığını almaya başlayacağımız yıl olacak. Arkas Rail ile demiryolu taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz” diye konuştu.

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#Onur Göçmez#Lojistik#Arkas

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