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Linyit üretimi yüzde 21,3 arttı

28.03.2022 - 11:12
Linyit üretimi yüzde 21,3 arttı | Ekonomi Haberleri

Linyit satılabilir üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 21,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Ocak ayında 6 milyon 661 bin 693 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 21,3 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ OCAK AYINDA 101 BİN 632 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü satılabilir üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 17,5 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Ocak ayında 383 bin 129 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 6,4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,4 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI OCAK AYINDA 2 MİLYON 959 BİN 786 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü ithalatı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 37,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 156,2 arttı.

OCAK AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı Ocak ayında yüzde 100 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 76,7, taşkömüründe yüzde 3,0 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Ocak ayında taşkömürü teslimatının yüzde 65,4'ü termik santrallere, yüzde 13,4'ü kok tesislerine, yüzde 9,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 83,1'i termik santrallere ve yüzde 9,0'ı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 90,5 ile demir-çelik sanayine yapıldı.


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