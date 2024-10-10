Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı arttı

Haberin Devamı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Denizcilik Genel Müdürlüğünün ocak-eylül dönemine ilişkin istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Uraloğlu, "Eylülde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 41 milyon 672 bin 93 ton oldu. Ocak-eylül döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 397 milyon 790 bin 70 tona ulaştı. Eylülde limanlarımızdan yurt dışı limanlara giden yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 11 milyon 61 bin 539 ton olarak gerçekleşti. Yurt dışı limanlardan limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 19 milyon 870 bin 521 ton oldu. Eylülde yurt dışı yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 30 milyon 878 bin 569 ton olarak kayıtlara geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

EN FAZLA YÜK ELLEÇLEMESİ KOCAELİ'DE

Uraloğlu, eylülde bölge liman başkanlıkları bazında en fazla yük elleçlemesinin 6 milyon 541 bin 432 ton yükle Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini, bu limanı 6 milyon 318 bin 124 tonla Aliağa ve 5 milyon 387 bin 829 tonla İskenderun bölge liman başkanlıklarının takip ettiğini aktardı.

Geçen ay limanlardan deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 293 bin 766 ton olduğunu bildiren Uraloğlu, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 499 bin 758 ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN YÜK CİNSLERİ

Uraloğlu, eylülde bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin demir cevheri ve konsantreleri elleçlemesi olduğu bilgisini vererek, "Limanlardan 1 milyon 72 bin 237 ton demir cevheri ve konsantreleri yük elleçlemesi gerçekleştirildi. Ayrıca eylülde portland çimento 807 bin 166 tonla limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olurken, bunu fuel oil ve feldispat takip etti. Briketlenmemiş taşkömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

EN FAZLA YÜK TAŞIMASI İTALYA, ABD VE MISIR'A GERÇEKLEŞTİ

Uraloğlu, eylülde limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya olduğunu, bunu ABD ve Mısır'a yapılan taşımaların takip ettiğini bildirdi.

Deniz yolu ile Türkiye limanlarına en fazla Rusya'dan yük geldiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eylülde limanlarımızda elleçlenen 30 milyon 878 bin 569 ton yurt dışı yükün yüzde 8,8'i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Eylülde Türk bayraklı gemiler ile yurt dışına taşınan yük miktarı 2 milyon 710 bin 506 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından taşınan yük miktarı ise 28 milyon 168 bin 63 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı. Eylülde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 1 milyon 78 bin 841 TEU'ya ulaştı. Yılın 9 ayında limanlardan elleçlenen konteyner miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 10 milyon 140 bin 359 TEU'ya çıktı."