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Lagarde'dan 'mali destek' uyarısı

10.02.2021 - 17:50
Lagarde'dan 'mali destek' uyarısı | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi ülkelerinin koronavirüs salgınının neden olduğu kalıcı hasarlardan korunmak için bu yıl ve 2022'de mali harcamalarını sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Çevrim içi olarak The Economist dergisinin sorularını yanıtladı. Lagarde, Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik krizin ortasında Euro Bölgesi'ndeki mali destekleri azaltmayı konuşmak için erken olduğunu kaydetti.

Lagarde, "Mali desteklerin en azından yılın sonuna kadar devam etmesine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

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Euro Bölgesi ülkelerinin 2022'de de mali harcamalarını sürdürmeleri gerektiğini aktaran Lagarde, AB liderlerine 750 milyar Euroluk kurtarma paketini başlatmaları çağrısında bulundu.

Lagarde, mevcut ortamda teşvik edici para politikasının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, ECB'nin 1,85 trilyon Euroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) büyüklüğünün gerekirse artırabileceğine işaret etti.


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