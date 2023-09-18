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Lagarde'dan flaş hareket! Telefonları toplattı

18.09.2023 - 07:30 | Son Güncelleme :
Lagarde'dan flaş hareket! Telefonları toplattı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Çarşamba günü yapacağı toplantının bilgilerinin sızmaması için telefonları toplattı.

Avrupa Merkez Bankası'nın Çarşamba günü yapacak olduğu Yönetim Konseyi toplantısının bilgilerinin sızmaması için sıra dışı bir karar alındı. AMB Başkanı Christine Lagarde, bilgilerin sızmaması için politika yapıcı üyelerin cep telefonlarına el koydu ve daha önceki para politikası kararlarının sızmasından dolayı üyeleri azarladığı ortaya çıktı.


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