Lagarde'dan 'enflasyon' mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyonun 2022 yılında kademeli olarak düşeceği açıklamasında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde verdiği bir mülakatta "Enflasyon önceki yıl öngörülenden daha az düşecek; ancak sonunda gerileyecek" şeklinde değerlendirdi. Lagarde, enerji fiyatlarının arz zinciri sıkıntılarının çözülmesiyle beraber yükselişini sonlandıracağını, enflasyondaki düşüşün 2023 ve 2024'te süreceğini ifade etti.

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