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Lagarde: Euro Bölgesi beklenenden hızlı toparlanıyor

16.09.2021 - 16:30
Lagarde: Euro Bölgesi beklenenden hızlı toparlanıyor | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Başkanı Lagarde, "Euro Bölgesi ekonomisi beklenenden daha hızlı toparlanıyor" şeklinde değerlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, büyük sektörlerinin yeniden açılmasına imkan tanıyan hızlı aşılama sayesinde Euro Bölgesi ekonomisinin altı ay önce beklenenden daha hızlı toparlandığını söyledi.

Lagarde yaptığı konuşmada, büyüme trendi henüz tam olarak toparlanmamış olsa bile, Euro Bölgesindeki 19 ülkenin toplam gayri safi yurtiçi hasılasının, yıl sonundan önce kriz öncesi seviyesine dönmesinin beklendiğini söyledi.


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