Kurumlar Vergisi'nde bir istisnanın oranı düştü

Haberin Devamı

Vergi sisteminde istisnaların azaltılmasına yönelik adımların atılacağını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamalarda dile getiriyordu.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan e maddesinde "Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançlara uygulanmakta olan istisna oranı yüzde 75’den yüzde 50’ye düşürüldü.

Karar yayımı itibarıyla bugün yürürlüğe girmiş oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARIYLA SIFIRA DA DÜŞEBİLİR YÜZDE 100 ARTABİLİR DE

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı, KVK'nın 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre; vergi yüküne ilişkin oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya kurumlar vergisi oranına kadar artırmaya, diğer oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 100’e kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddedeki istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili.