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Küresel ticaret yüzde 9 azaldı

10.02.2021 - 14:35
Küresel ticaret yüzde 9 azaldı | Ekonomi Haberleri

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 azaldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2020 ve geçen yılın son çeyreğine ilişkin küresel ticaret verileri raporunu açıkladı. Buna göre, Kovid-19 salgını geçen yıl küresel ticaret değerinde yüzde 9’lık bir düşüşe yol açtı.

Küresel ticaretin mal ticareti öncülüğünde 2020'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 artarak toparlandığı vurgulanan raporda, bunun da 2020’de küresel ticarette yıllık düşüşü yüzde 9’a tutmasını sağladığı belirtildi. Geçen yılın ilk yarısında küresel ticarette yüzde 15 düşüş görülmüştü.

Raporda, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki küresel ticaretteki toparlanmanın “düzensiz” olduğuna vurgu yapılarak, büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerde mal ticaretinden dolayı güçlü kaldığı ifade edildi.

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UNCTAD raporunda, son çeyrekte artışın Doğu Asya başta olmak üzere büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerden geldiğine işaret edilerek, Doğu Asya’da mal ticaretinin son çeyrekte yıllık yüzde 12 arttığı ifade edildi.

Raporda, “Doğu Asya ekonomileri, güçlü ihracat büyümesi ve küresel pazar payındaki kazanımlarıyla küresel ticaretteki toparlanma sürecine öncülük ediyor. " denildi.

Geçen yılın son çeyreğinde imalat sektörünün toparlanmasına dikkat çekilen raporda, küresel hizmet ticaretinin ise üçüncü çeyrek seviyelerinde kaldığı kaydedildi.

Kovid-19 salgını döneminde Türkiye, Vietnam, Uganda, Çin, İsviçre, ve Tayvan'ın çok daha iyi bir ihracat performansı ortaya koydukları ifade edilen raporda, Venezuela, Suudi Arabistan, Kolombiya ve Nijerya'nın ise ihracatta nispeten daha kötü performans gösterdikleri belirtildi.

Raporda, UNCTAD'ın küresel ticarette toparlanmanın Kovid-19’un seyahat sektörünü olumsuz etkilemeye devam etmesinden dolayı yılın ilk çeyreğinde tekrar yavaşlamasını beklediğine yer verildi.

UNCTAD’nın raporunda, yılın birinci çeyreğinde 2020’nin son çeyreğine göre küresel mal ticaretinde yüzde 1,5 ve küresel hizmet ticaretinde ise yüzde 7’lik bir düşüş tahmini yapılırken, bu tahminin Kovid-19 salgını ve hükümetler tarafından sunulan teşvik paketlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle “değişken” olabileceğine vurgu yapıldı.


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