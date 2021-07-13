Küresel petrol talebi günlük 3 milyon varil artacak | Ekonomi Haberleri

Küresel petrol talebinin, gelecek yıl bu yıla göre günlük yaklaşık 3 milyon varil artışla 99 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, küresel ekonomideki güçlü büyüme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşılama çalışmalarının hızlanması ve kısıtlamaların hafifletilmesi petrol talebindeki toparlanmada itici güç olacak.

Küresel ekonomide olumlu görünümün bu yılın geri kalanında ve 2022'de sürmesi beklenirken, özellikle Avrupa bölgesindeki salgına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesinin etkisiyle küresel petrol talebinde yılın ikinci yarısında ilk yarısına göre günlük 4,6 milyon varil artış öngörülüyor. Ancak bazı ülkelerde artan Kovid-19 vakaları küresel petrol talebinde aşağı yönlü risk oluşturmaya devam edecek.

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Bu kapsamda, küresel petrol talebinin gelecek yıl bu yıla göre yaklaşık 3 milyon varil (yüzde 3,1) artışla günlük 99 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Petrol talebinde gelecek yıl günlük 37 milyon 200 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 31 milyon 200 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon varille Avrupa izleyecek.

KÜRESEL PETROL ARZI HAZİRANDA ARTTI

Rapora göre, küresel petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre 1 milyon 100 bin varil artışla günlük 95 milyon 590 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise haziranda bir önceki aya göre yaklaşık 450 bin varil artışla 25 milyon 930 bin varile yükseldi. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 320 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 31 milyon 250 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde yaklaşık 650 bin varil artışla 64 milyon 340 bin varil oldu.

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