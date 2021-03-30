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Küresel ısınmanın maliyeti 30 trilyon doları bulabilir

30.03.2021 - 10:44 | Son Güncelleme :
Küresel ısınmanın maliyeti 30 trilyon doları bulabilir | Ekonomi Haberleri

Uluslararası ekonomistler iklim değişikliği nedeniyle 2025'e kadar yılda 1,7 trilyon dolar, 2075'e kadar ise yılda yaklaşık 30 trilyon dolar ekonomik zarar oluşabileceği, emisyonları azaltmak için harekete geçmek gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

New York Üniversitesi Politika Enstitüsü tarafından farklı ülkelerde yaşayan ve iklim değişikliği alanında uzman 738 ekonomistle yapılan anketin sonuçları, "İklim Değişikliğinde Ekonomik Fikir Birliği" başlıklı çalışmayla açıklandı. Buna göre, ekonomistlerin iklim değişikliğinin maliyetlerine ilişkin endişeleri 2015'te gerçekleştirilen son anketten sonra artış gösterdi.

Ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık yüzde 74'ü emisyonları azaltmak için acil ve etkili şekilde harekete geçmenin gerekli olduğunu ifade etti. Ekonomistlerin yüzde 89'u iklim değişikliğinin ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğini şiddetlendireceğini kaydederken, yüzde 70'i ülkeler içindeki eşitsizliğin gezegenin ısınmasıyla artacağını belirtti.

Katılımcıların yüzde 76'sı iklim değişikliğinin, ekonomik zararının yanı sıra küresel ekonominin büyüme oranını da negatif yönde etkileyeceğini öngördü.

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Ekonomistler, iklim değişikliği nedeniyle oluşacağı öngörülen ekonomik zararın 2025'e kadar yılda 1,7 trilyon dolara, 2075'e kadar ise yılda yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşacağı konusunda görüş birliğine vardı.

Öte yandan, araştırmaya katılan ekonomistlerin yaklaşık yüzde 70'i yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın getirdiği faydaların, bu hedefe ulaşmak için gerekli maliyetten daha fazla olacağını vurguladı.

Katılımcıların yüzde 65'i rüzgar ve güneş enerjisi teknolojilerinde son yılarda görülen maliyetlerin diğer temiz enerji teknolojilerinde de benzer düşüş göstereceği öngörüsünde bulundu.

New York Üniversitesi Politika Enstitüsü Strateji Direktörü Derek Syvlan, ankete ilişkin değerlendirmesinde, ekonomistlerin büyük çoğunluğunun hızlı emisyon azaltımını desteklediğini belirterek, "Ayrıca ekonomistler, temel teknolojilerin maliyetlerindeki süregelen düşüş konusunda iyimser. Bu uzmanlar arasında, mevcut durumu korumanın büyük ölçekli enerji dönüşümünden çok daha maliyetli olacağı konusunda net bir fikir birliği bulunuyor." ifadelerini kullandı.


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