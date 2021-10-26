  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Küresel ham çelik üretimi geriledi
‹ Önceki Haber Euro Bölgesi'nde bankalar konut kredisi şartlarını sıkılaştırdı Euro Bölgesi'nde bankalar konut kredisi şartlarını sıkılaştırdı Sonraki Haber › "Salgında 940 milyar lira kredi kullandırıldı" "Salgında 940 milyar lira kredi kullandırıldı"

Küresel ham çelik üretimi geriledi

26.10.2021 - 15:52
Küresel ham çelik üretimi geriledi | Ekonomi Haberleri

Küresel ham çelik üretimi, eylülde Çin'deki üretimin yüzde 20'den fazla düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 azalarak 144,4 milyon tona geriledi.

 

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), eylül ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, eylülde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 azalarak 144,4 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 21,2 azalarak 73,8 milyon tona düştü. Japonya'nın üretimi yüzde 25,6 artarak 8,1 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 25,6 yükselişle 7,3 milyon ton ve Almanya'nın üretimi yüzde 10,7 artışla 3,3 milyon ton olurken, Rusya'nın üretiminin yüzde 2,2 azalarak 5,9 milyon tona indiği tahmin ediliyor.

##$HABER_1471984$##

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 3,3 milyon tona yükseldi. Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 15,3 artarak 3,1 milyon tona çıkan çelik üretiminin, İran'da yüzde 51,4 azalarak 1,3 milyon tona indiği tahmin ediliyor.

Öte yandan, bu yılın ocak-eylül döneminde küresel ham çelik üretimi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 1 milyar 461 milyon tona yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5394 Değişim: 0,04%
Düşük 9,5215 27.10.2021 Yüksek 9,5413
Açılış: 9,5357
11,0760 Değişim: 0,08%
Düşük 11,0516 27.10.2021 Yüksek 11,0857
Açılış: 11,067
549,55 Değişim: -0,07%
Düşük 549,27 27.10.2021 Yüksek 550,24
Açılış: 549,94
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.