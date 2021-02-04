‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? Sonraki Haber › İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı

Küresel gıda fiyatları 8 aydır aralıksız yükseliyor

04.02.2021 - 16:00
Küresel gıda fiyatları 8 aydır aralıksız yükseliyor | Ekonomi Haberleri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden, küresel gıda fiyatlarının, tahıllar, bitkisel yağlar ve şeker kaynaklı olmak üzere üst üste 8'inci ayda da artış gösterdiği bildirildi.

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan yazılı açıklamaya göre, yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, ocak ayında ortalama 113,3 puanla Aralık 2020'ye göre yüzde 4,3 artış göstererek, Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu kapsamda küresel gıda fiyatları, tahıllar, bitkisel yağlar ve şeker kaynaklı olmak üzere üst üste 8'inci ayda da artış gösterdi.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, yüzde 11,2 artan mısır fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 7,1 arttı. Bu artışta, Çin'in önemli alımları ile ABD'de beklenenden düşük üretim gibi etmenler nedeniyle giderek sıkılaşan küresel arz etkili oldu. Buğday fiyatları, güçlü küresel talep ve Rusya Federasyonu'nun ihracat vergilerini artırması nedeniyle satışlarını düşüreceği beklentisiyle yüzde 6,8 yükseldi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi de yüzde 5,8 artarak Mayıs 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endonezya ve Malezya'daki aşırı yağış, göçmen iş gücündeki açık nedeniyle beklenenden düşük palm yağı üretimi ve Arjantin'deki grevlerin soya yağı ihracatını azaltması bu artışta etkili oldu.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, küresel ithalat talebi, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Tayland'da kötüleşen mahsul beklentileri ile Güney Amerika'daki hava koşulları nedeniyle Aralık 2020'ye göre yüzde 8,1 arttı. Yükselen ham petrol fiyatları ve güçlenen Brezilya reali de uluslararası şeker fiyatlarının yükselişini destekledi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 1,6 yükselirken, FAO Et Fiyat Endeksi yüzde 1 arttı.

DÜNYA TAHIL STOKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.
Buna göre, kuzey yarımkürede kışlık buğday mahsullerinde mütevazı bir artış bekleniyor. Güney yarımkürede ise mısır üretiminin Arjantin ve Brezilya'da az da olsa düşeceği ancak ortalamanın üzerinde kalacağı öngörülüyor.

Küresel tahıl stoklarının yüzde 2,2 düşüşle 801 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Gerçekleşmesi durumunda bu, 5 yılın en düşük seviyesi olacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.535 Değişim: 0,09% Hacim : 27.717 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.531 04.02.2021 Yüksek 1.545
Açılış: 1.538
7,1312 Değişim: -0,46%
Düşük 7,0970 04.02.2021 Yüksek 7,1780
Açılış: 7,1645
8,5419 Değişim: -0,97%
Düşük 8,5145 04.02.2021 Yüksek 8,6563
Açılış: 8,6256
411,18 Değişim: -2,58%
Düşük 408,70 04.02.2021 Yüksek 422,63
Açılış: 422,08
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.