Küresel ekonomide Trump korkusu

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ABD’deki ikinci Trump döneminin hem küresel ekonomideki çekişmeleri artırmasına hem de enflasyonu yeniden tetiklemesine yönelik endişeler büyüyor.

İlk endişelerden biri, özellikle ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının tekrar gündeme gelmesi; ikincisi ise Trump yönetiminin yeni dönemde uygulayacağı olası vergi politikaları. Vergiye yönelik endişeler de kendi arasında ikiye ayrılıyor. İlki, Trump’ın kendi ülkesinde uygulayacağını söylediği vergi indirimleri. Bunun enflasyonu artırmasından ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine etki etmesinden korkuluyor. Diğeri de Trump’ın yeni gümrük vergilendirilmelerinin küresel ekonomide yaratacağı olumsuzluklar. Bunun da diğer ülkeleri de etkileyeceği üzerinde duruluyor. Bu endişelere yönelik yabancı kurumların raporlamaları da artmaya başladı.

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İLK UYARI S&P’DEN

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global’den yapılan açıklamada, “Trump’ın önerdiği ekonomik plan enflasyonu artıracak ve gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesini temel tahminlerimize göre zayıflatacaktır” denildi. Açıklamada, uzun vadede harcama kesintileri vergi indirimlerini dengeleyemezse ve büyüme dinamiklerinde artış olmayacağı varsayımı doğru çıkarsa, federal bütçe açığının yükselmesinin olası olduğu vurgulandı.

FITCH DE UYARDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de ABD’de yeni vergi indirimlerinin federal bütçe açığını artırabileceğini bildirdi. Açıklamada, 2017’de onaylanan vergi indirimlerinin de muhtemelen gelecek yıl uzatılacağına işaret edildi ve “Bu uzatmaların ötesinde, ek yeni vergi indirimi önlemleri, harcama kesintileri ve gümrük gelirleriyle telafi edilmediği sürece zaten büyük olan federal açığı artıracaktır” denildi. Başlıca vaatler arasında tarifelerin ve göç kısıtlamalarının artırılması ile vergi kesintilerinin uzatılması olduğunun anımsatıldığı açıklamada ayrıca, vergiye ilişkin vaatlerin ABD’nin 2025 ve 2026’daki açıkları için ek riske işaret ettiğine dikkat çekildi.

‘FED’İ ETKİLER’ ENDİŞESİ

Enflasyonun yeniden artacağına yönelik endişeler de devamında Fed’in faiz indirimlerine aynı cömertlikle devam edemeyeceğine yönelik de yeni endişelere neden oluyor.

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Fed, önceki gün piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirdi. Kararla birlikte ülkede politika faizi yüzde 4.50-4.75 bandına çekildi. Böylece, birbirini izleyen ikinci toplantıda da faiz indirimi gerçekleşmiş oldu.

POWELL: İSTESE DE İSTİFA ETMEM



Trump, önceki başkanlık döneminde Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almakla tehdit etmişti. Bu nedenle ABD’de ikinci Trump dönemi sonrası Trump ile Powell’ın diyaloğunun nasıl olacağı konusu da yakından takip ediliyor.

Faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan Powell, “Yakın vadede seçimin politika kararlarımız üzerinde hiçbir etkisi olmayacak” dedi. “ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’ın danışmanlarından bazıları istifa etmeniz gerektiğini düşünüyor. Sizden ayrılmanızı isteseydi gider miydiniz?” sorusuna da Powell, “Hayır” yanıtını verdi. Powell, “Trump isterse Fed Başkanlığı görevinden ayrılmayacağım. Federal borç patikası sürdürülebilir değil. Fed başkan yardımcılarının görevden alınmasına kanunen izin verilmiyor” diye konuştu.