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Kur Korumalı Mevduat'dan çıkış devam ediyor

12.10.2023 - 14:17 | Son Güncelleme :
Kur Korumalı Mevduat'dan çıkış devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Getirisi düşen ve cazibesini yitirmeye başlayan Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar devam ediyor.

Kur Korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda düşüş yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan detaylara göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 303 milyar TL'den 3 trilyon 228,6 milyar TL'ye düştü.

Krediler 10 trilyon 687 milyar TL'den 10 trilyon 678,7 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 13 trilyon 310 milyar TL'den 13 trilyon 341,9 milyar TL'ye çıktı.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 449 milyar TL'den 1 trilyon 442,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 965,4 milyar TL'den 961,6 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar 168,3 milyar TL'den 168,7 milyar TL'ye çıkmış oldu.


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