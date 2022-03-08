  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kur korumalı mevduata yenileme imkânı
‹ Önceki Haber Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Kur korumalı mevduata yenileme imkânı

08.03.2022 - 09:49
Kur korumalı mevduata yenileme imkânı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına ilişkin tebliğlerde yaptığı değişiklikle, vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de 3 ay vade imkânı getirildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; düzenlemeden önce tüzel kişiler 6 ay ve 1 yıl vadeli kur korumalı mevduat açabiliyorlardı. 3 ay vade olmaması eleştiriliyordu. Buna göre, banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilmesi kararlaştırıldı. Tebliğe göre ayrıca, vadesi geldiğinde kur korumalı mevduat imkânından yararlanmaya devam etmek isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek.

MERKEZ’DEN BOTAŞ’A SATIŞ

TCMB, BOTAŞ’a ucuz döviz satışında yeni bir rekor kırdı. Geçen yıl kasım ayından itibaren BOTAŞ’a yüklü satış yapan TCMB şubat ayında da 5 milyar 368 milyon dolarlık satış yaptı. BOTAŞ’ın doğalgaz ödemelerinde piyasaya girerek döviz piyasasında dalgalanmaya neden olmaması için 2014 yılında TCMB ucuz dolar satışı uygulaması başlatmıştı. Rezervleri erittiği için eleştirilen uygulama çerçevesinde 2021 yılının ilk aylarında hiç satış yapılmazken, sonbahar döneminde hızlandı. Geçen yıl kasım ayında 2 milyar 226 milyon dolar, aralıkta 3 milyar 358 milyon dolar, bu yıl ocak ayında da 4 milyar 146 milyon dolarlık satış yapıldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: 0,70% Hacim : 37.452 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.986 08.03.2022 Yüksek 2.032
Açılış: 1.987
14,4918 Değişim: 0,83%
Düşük 14,3429 08.03.2022 Yüksek 14,6013
Açılış: 14,3722
15,8486 Değişim: 1,29%
Düşük 15,5959 08.03.2022 Yüksek 15,9432
Açılış: 15,646
947,78 Değişim: 2,72%
Düşük 916,40 08.03.2022 Yüksek 969,57
Açılış: 922,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.