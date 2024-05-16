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Kur Korumalı Mevduat geriliyor

16.05.2024 - 14:39 | Son Güncelleme :
Kur Korumalı Mevduat geriliyor | Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarındaki sınırlı düşüş sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 232,8 milyar TL'den 2 trilyon 196,4 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 133,9 milyar TL'den 13 trilyon 164 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 609,2 milyar TL'den 15 trilyon 613,8 milyar TL'ye çıktı.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 647,2 milyar TL'den 1 trilyon 653,7 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 412,8 milyar TL'den 1 trilyon 410,8 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 204,9 milyar TL'den 206,9 milyar TL'ye yükseldi.


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