Kur Korumalı Mevduat düşüşünde hızlanma

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Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin eylül ayı sonuçlarını yayımlayan TCMB’ye göre:

DDKKM toplam stok bakiyesi eylülde 2.7 milyar dolar azalarak 51.1 milyar dolardan 48.4 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 1.5 milyar dolar düşüşle 37.3 milyar dolardan 35.8 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1.1 milyar dolar azalarak 13.7 milyar dolardan 12.6 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de eylülde 1.1 milyar lira azalışla 3.9 milyar liradan 2.8 milyar liraya düştü.

Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 48.5 milyar dolar olduğuna işaret etti.

REZERVLERDE YATAY SEYİR

Öte yandan, TCMB’nin rezervlerinde zirve seviyeler korundu. Brüt rezervleri 25 Ekim haftası itibarıyla 159.4 milyar dolar olarak kaydedildi.

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TCMB’nin net rezervi aynı dönemde 60.7 milyar dolardan 60.9 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezerv ise 40.5 milyar dolardan 43.1 milyar dolara çıktı.