Kritik ABD ÜFE verileri açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD'de üretici fiyatlarında artış hızı beklentilerin ve bir önceki ayın altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, Mayıs ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen %2,3 seviyesinden %2,2'ye indi. Analistlerin tahmini artışın %2,5 olacağı yönündeydi.

Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre %0,2 azaldı. Piyasalar bir önceki ay %0,5 artan fiyatların %0,1 artacağını düşünüyorlardı.

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Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık değişmezken, yıllık %2,3 yukarı geldi. Analistler aylık %0,3, yıllık %2,4 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık değişmedi, yıllık %3,2 arttı.

Enerji fiyatları aylık %4,8 düşerken, gıda fiyatlarında düşüş %0,1 oldu.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat artışı ise %0,1 düşüş oldu.

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