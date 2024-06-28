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Kritik ABD enflasyon verisi açıklandı

28.06.2024 - 15:42 | Son Güncelleme :
Kritik ABD enflasyon verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek PCE verisi beklentilere paralel arttı.

ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları mayısta yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda artış yüzde 2,6 oldu. 

Nisan ayında çekirdek PCE bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Enerji, gıda ve konut hariç PCE Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim

Büro tarafından bugün açıklanan tahminlere göre kişisel gelir Mayıs ayında 114.1 milyar dolar (aylık yüzde 0.5) arttı. Harcanabilir kişisel gelir (DPI), kişisel gelirden kişisel cari vergilerin düşülmesiyle 94,0 milyar dolar (yüzde 0,5) ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) 47,8 milyar dolar (yüzde 0,2) arttı.


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