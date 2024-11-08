Kriptoda yükseliş sezonu beklentisi

Haberin Devamı

En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, fiyat rekorunu 75 bin doların üzerine taşırken, diğer kripto para birimleri de yüzde 10’un üzerinde değer kazandı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2.5 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

‘ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK’

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, “Bitcoin, Trump’ın seçileceği ihtimalinin artmasıyla rekor kırdı. Bunun önümüzdeki dönemde inişli çıkışlı olarak devam etmesi beklenebilir. Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar için önümüzdeki dönem önemli adımlar atılacak. Kripto parayla ilgili trendler önemli hale gelecek” dedi.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan ise ABD gibi bir ekonomide, kripto para kullanım alanlarının yaygınlaşmasına yönelik bir adımın, yukarı yönlü bir ivme yaratabileceğine dikkati çekerek şöyle dedi: ”Mega boğa ile ilgili ciddi bir beklenti var ancak kanımca şartlar henüz oluşmadı. 2025’in ilk çeyreği bu hususta daha hareketli geçecektir. Bitcoin piyasa hakimiyeti şu sıralar izin vermediği için altcoin projelerinde ciddi bir hareket yok ama bir müddet sonra altcoin projelerinin hareketlenmesi, genel anlamda boğa sezonunu başlatabilir diye düşünüyorum.”