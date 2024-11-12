Kriptoda Trump rallisi

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Donald Trump’ın ABD’deki başkanlık seçimlerini kazanması emtia fiyatlarında belirsizliğe yol açarken, kripto varlıkları ise şahlandırdı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı, dün Asya piyasalarında ilk kez 81 bin doları aşarak rekor kırdı. ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi son rekoru 73 bin 157 dolar olan Bitcoin, dün 81 bin 858 dolar seviyesine kadar yükseldi. Geçen yılı 42 bin 283 dolardan tamamlayan ve bu yılın en düşük seviyesini de 38 bin 505 dolar ile ocak ayı sonlarında gören Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 66 değer kazanmış oldu.

CoinTR Araştırma Departmanı’nın Hürriyet’e ilettiği bilgi notunda, Bitcoin’in yeni bir zirve yapması durumunda ilk etapta 85 bin dolara kadar yükselebileceği belirtildi. Bitcoin’deki değer kazancı, diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 7 günde yüzde 27’den fazla değer kazandı ve 3 aydır ilk kez 3 bin 200 doların üzerine çıktı. Dogecoin ise Elon Musk’ın desteğiyle yüzde 88 artış kaydederek altıncı büyük token haline geldi. Kripto varlıklardaki söz konusu yükseliş, ABD’deki başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanması sonrası hızlanmış oldu. Seçim kampanyasında dijital varlıkları kucaklayarak ABD’yi ‘dünyanın kripto merkezi’ yapma sözü veren Trump’ın ayrıca, ‘ulusal Bitcoin rezerv planı’ bulunuyor. Kripto para endüstrisi de kripto yanlısı kongre adaylarını desteklemek için 119 milyon dolardan fazla para harcamıştı.

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EMTİADAKİ BASKI DAHA DA ARTABİLİR

Emtia piyasasında ise Trump’ın seçimleri kazanarak ABD’nin 47. başkanı olması sonrası belirsizlik yaşanıyor. Trump’ın kendi ülkesine vadettiği vergi indirimlerinin ülkedeki enflasyonu artırabileceği; bunun da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) uyguladığı faiz indirimlerini sınırlayabileceği konusunda endişeler yaşanıyor. Bu da, faizlerin beklentilerin üzerinde kalabileceği beklentileri öne çıkardı. Buna ek olarak bir de seçim sonrası doların 6 ülke para birimi olan Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı karşısındaki gücünü gösteren dolar endeksinde yaşanan artış, varlık fiyatlarını baskılamış durumda. Daha güçlü bir dolar beklentisi de emtia fiyatlarındaki gerilemede rol oynamış oldu. Analistler, bu durumun ekonomik ve dış politikalardaki belirsizlik nedeniyle daha da kötüleşebileceğini kaydetti.

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ALTINDA HIZLI GERİLEME

Altın, en hızlı gerileme kaydeden emtialardan biri olarak kayıtlara geçti. ABD’de Trump’ın zaferi sonrası uygulanması beklenen vergi indirimleri, ticaret tarifeleri sonrası artık Fed’den daha az faiz indirimi beklenmesi altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Altının ons fiyatı ABD’deki seçim sonuçları sonrasında haftayı yüzde 1.8 kayıpla tamamlarken, 20 Mayıs haftasından bu yana en hızlı haftalık düşüşünü yaşadı. Ons bazında gümüş yüzde 3.7, platin yüzde 2.5, paladyum yüzde 8 değer kaybetti. Baz metallerde tezgâh üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda ve kurşunda yüzde 0.7, çinkoda yüzde 1.6 azalırken, nikelde yüzde 2.1, alüminyumda yüzde 1 arttı. Çin hükümetinin olası yaptırımların etkilerini azaltmak için ekonomiyi destekleyici adımlarına karşın Trump’ın Çin’e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişeleri baz metalleri olumsuz etkiledi. Öte yandan, Trump yönetiminin ülkenin petrol üreticilerine karşı daha olumlu olması beklenirken, bu durum enerji grubunu pozitif etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 1.4 kaydetti.